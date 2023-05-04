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Ремонт розпочато: з Одеси до Миколаєва можна буде дістатись швидше

4 травня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ремонт розпочато: з Одеси до Миколаєва можна буде дістатись швидше
На трасі Одеса – Миколаїв виконують ремонтні роботи. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Для того, щоб забезпечити безперебійний проїзд транспорту на основних маршрутах, дорожники працюють над ліквідацією аварійної ямковості та деформацій покриття на ділянках державних доріг. Серед найбільш пріоритетних маршрутів, на яких проводяться роботи, є Н-24 Благовіщенське — Миколаїв та М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

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З літа починається активний сезон дорожніх ремонтів, проте з початку травня дорожники почали працювати на маршруті між містами Первомайськ та Южноукраїнськ. За цей період, було ліквідовано 750 м2 ямковості за допомогою гарячих асфальтобетонних сумішей.

Пневмо-струменевий метод також використовується для ліквідації ямковості на дорозі. Наприклад, з початку травня дорожники від с. Коблево до Миколаєва ліквідували понад 500 м2 ямковості з використанням цього методу та залученням трьох дорожніх спецмашин.

Зазначимо, що наразі всі ремонти дорожнього покриття проводяться коштом експлуатаційного утримання на маршрутах, які вкрай необхідні для забезпечення якісного сполучення.

Оскільки дорожні ремонти можуть стати перешкодою на шляху учасників дорожнього руху закликають дотримуватись правил дорожнього руху. 

Нагадаємо, за перший тиждень роботи нової системи WIM на Хаджибейському мосту, яка запрацювала 24 квітня з 6 смугами руху, було зафіксовано порушень габаритно-вагових норм на понад півмільйона гривень. Ця ділянка дороги є однією з найбільш завантажених на трасі М-05 Київ — Одеса, і через посилений трафік перевірити усі вантажівки на наявність порушень було неможливо.

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