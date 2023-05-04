Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Можливе ускладнення руху: де в Одесі ремонтують дороги arrow

Можливе ускладнення руху: де в Одесі ремонтують дороги

4 травня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Можливе ускладнення руху: де в Одесі ремонтують дороги
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 4 травня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. На дорогах буде спецтехніка, тож водіїв попереджають, де не слід паркувати авто. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Читайте також:

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. Ак. Корольова — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • вул. Космонавтів — очищення колектору;
  • Хаджибейська дорога — очищення лотків;
  • вул. Генерала Петрова/вул. Комарова, 
  • вул. Космонавтів/вул. Ак. Філатова — ремонт дощоприймача.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям

З 28 квітня на дорогах Одеси запрацювали камери автоматичної фіксації правопорушень. Допустима швидкість становить 50 км/год. Де саме встановлені фіксатори — читайте в матеріалі

У Приморському районі Одеси може з'явитися нова платна стоянка. Зону для паркування хочуть зробити на вулиці Бернардаці. Про це Новини.LIVE дізналися з засідання виконкому Одеської міської ради.

З 24 квітня в Одесі запрацювала  система зважування транспорту в русі. Вона повноцінно запрацює на Хаджибейській дамбі, яка є частиною траси Київ — Одеса.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB