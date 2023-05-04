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Возможно усложнение движения: где в Одессе ремонтируют дороги

4 мая 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Возможно усложнение движения: где в Одессе ремонтируют дороги
Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 4 мая, в Одессе проводятся профилактические работы на улицах в разных районах города. На дорогах будет спецтехника, поэтому водителей предупреждают, где не следует парковать авто.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Ак. Королева — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • ул. Космонавтов — очистка коллектора;
  • Хаджибейская дорога — очистка лотков;
  • ул. Генерала Петрова/ул. Комарова,
  • ул. Космонавтов/ул. Ак. Филатова — ремонт дождеприемника.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

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