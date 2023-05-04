Возможно усложнение движения: где в Одессе ремонтируют дороги
Сегодня, 4 мая, в Одессе проводятся профилактические работы на улицах в разных районах города. На дорогах будет спецтехника, поэтому водителей предупреждают, где не следует парковать авто.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Ак. Королева — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. Космонавтов — очистка коллектора;
- Хаджибейская дорога — очистка лотков;
- ул. Генерала Петрова/ул. Комарова,
- ул. Космонавтов/ул. Ак. Филатова — ремонт дождеприемника.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
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