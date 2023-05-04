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Ремонт начат: из Одессы в Николаев можно будет добраться быстрее

4 мая 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ремонт начат: из Одессы в Николаев можно будет добраться быстрее
На трассе Одесса — Николаев выполняют ремонтные работы. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Чтобы обеспечить бесперебойный проезд транспорта на основных маршрутах, дорожники работают над ликвидацией аварийной ямочности и деформаций покрытия на участках государственных дорог. Среди наиболее приоритетных маршрутов, на которых проводятся работы, есть Н-24 Благовещенское — Николаев и М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области.

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С лета начинается активный сезон дорожных ремонтов, однако с начала мая дорожники начали работать на маршруте между городами Первомайск и Южноукраинск. За этот период было ликвидировано 750 кв.м ямочности с помощью горячих асфальтобетонных смесей.

Пневмоструйный метод также используется для ликвидации ямочности на дороге. К примеру, с начала мая дорожники от с. Коблево в Николаев ликвидировали более 500 кв.м ямочности с использованием этого метода и привлечением трех дорожных спецмашин.

Отметим, что все ремонты дорожного покрытия проводятся на средства эксплуатационного содержания на маршрутах, которые крайне необходимы для обеспечения качественного сообщения.

Поскольку дорожные ремонты могут стать препятствием на пути участников дорожного движения, призывают соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, за первую неделю работы новой системы WIM на Хаджибейском мосту, которая заработала 24 апреля с 6 полосами движения, было зафиксировано нарушение габаритно-весовых норм более полумиллиона гривен. Этот участок дороги является одним из самых загруженных на трассе М-05 Киев — Одесса, и из-за усиленного трафика проверить все грузовики на наличие нарушений было невозможно.

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