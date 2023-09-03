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Ремонт театру замість дронів: в Одесі без аукціону обрали підрядника

3 вересня 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відремонтують театр за 31 мільйон
Театр юного глядача в Одесі. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують відреставрувати театр юного глядача, попри воєнний стан та протести містян. Міська рада без аукціону обрала підрядника.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА. Аукціон відбувся у форматі відкритих торгів з особливостями, й конкурентів в обранця департаменту не було. 

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Хто виграв тендер

Підрядником попередньо обрали товариство з обмеженою відповідальністю "Олімп Буд Девелопмент". Компанія в разі укладання угоди повинна буде завершити роботу до 1 травня 2024 року. Натомість отримати за роботу має 31 мільйон 714 тисяч 287 гривень. 

Зазначимо, що у серпні Управління капітального будівництва Одеської міської ради вже обрало цю компанію підрядником для капітального ремонту будівлі літери "Б", яка є частиною комунальної установи "Міська клінічна інфекційна лікарня" за 64 мільйони гривень. Тоді також конкурентів в ТОВ не було. 

Нагадаємо, протягом тижня одесити виходили на мітинг під стіни міської ради. Виступали проти витрат міського бюджету на ті потреби, які, на їхню думку, можуть зачекати.

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