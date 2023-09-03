В Одесі відремонтують театр за 31 мільйон

Ремонт театру замість дронів: в Одесі без аукціону обрали підрядника
В Одесі планують відреставрувати театр юного глядача, попри воєнний стан та протести містян. Міська рада без аукціону обрала підрядника.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА. Аукціон відбувся у форматі відкритих торгів з особливостями, й конкурентів в обранця департаменту не було.
Хто виграв тендер
Підрядником попередньо обрали товариство з обмеженою відповідальністю "Олімп Буд Девелопмент". Компанія в разі укладання угоди повинна буде завершити роботу до 1 травня 2024 року. Натомість отримати за роботу має 31 мільйон 714 тисяч 287 гривень.
Зазначимо, що у серпні Управління капітального будівництва Одеської міської ради вже обрало цю компанію підрядником для капітального ремонту будівлі літери "Б", яка є частиною комунальної установи "Міська клінічна інфекційна лікарня" за 64 мільйони гривень. Тоді також конкурентів в ТОВ не було.
Нагадаємо, протягом тижня одесити виходили на мітинг під стіни міської ради. Виступали проти витрат міського бюджету на ті потреби, які, на їхню думку, можуть зачекати.