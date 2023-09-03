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Ремонт театра вместо дронов: в Одессе без аукциона выбрали подрядчика

3 сентября 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе отремонтируют театр за 31 миллион
Театр юного зрителя в Одессе. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируют отреставрировать театр юного зрителя, несмотря на военное положение и протесты горожан. Городской совет без аукциона избрал подрядчика.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком выступил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОВА. Аукцион состоялся в формате открытых торгов с особенностями, и конкурентов у избранника департамента не было.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Кто выиграл тендер

Подрядчиком предварительно избрали общество с ограниченной ответственностью "Олимп Строй Девелопмент". Компания, в случае заключения сделки, должна будет завершить работу до 1 мая 2024 года. Зато получить за работу должен 31 миллион 714 тысяч 287 гривен.

Отметим, что в августе Управление капитального строительства Одесского городского совета уже выбрало эту компанию подрядчиком для капитального ремонта здания буквы "Б", которая является частью коммунального учреждения "Городская клиническая инфекционная больница" за 64 миллиона гривен. Тогда конкурентов у ООО не было.

Напомним, в течение недели одесситы выходили на митинг возле стен городского совета. Выступали против расходов городского бюджета на нужды, которые, по их мнению, могут подождать.

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