Громада на Одещині планує купити автобус за понад 6 мільйонів

Міжміський автобус. Фото ілюстративне: pixabay

Громада у Болградському районі Одеської області оголосила тендер на закупівлю міжміського автобуса. На транспорт планують витратити понад 6 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, Василівська сільська рада Болградського району виділила 6 225 000 гривень зі свого бюджету на міжміський автобус.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Хто виграв тендер

Переможця торгів обрали 29 серпня. Ним стало ТОВ "Сучасні вантажівки". Компанія має надати траспортний засіб до 15 серпня, проте у документації не вказана ані марка, ані модель.

Інші тендери в Одесі

В Одеській області планують реконструювати очисні споруди. Усі роботи у Болградському районі місцева влада оцінила у 156 мільйонів гривень.

У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів.

В Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.

Нагадаємо, міська влада планує закупити для одеських муніципалів флотилію моторних човнів. Всього мерія виділила з бюджетних коштів понад 28 мільйонів гривень.