Тендери вражають: громада на Одещині планує купити автобус за понад 6 мільйонів
Громада у Болградському районі Одеської області оголосила тендер на закупівлю міжміського автобуса. На транспорт планують витратити понад 6 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, Василівська сільська рада Болградського району виділила 6 225 000 гривень зі свого бюджету на міжміський автобус.
Хто виграв тендер
Переможця торгів обрали 29 серпня. Ним стало ТОВ "Сучасні вантажівки". Компанія має надати траспортний засіб до 15 серпня, проте у документації не вказана ані марка, ані модель.
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