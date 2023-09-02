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Тендери вражають: громада на Одещині планує купити автобус за понад 6 мільйонів

2 вересня 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Громада на Одещині планує купити автобус за понад 6 мільйонів
Міжміський автобус. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Громада у Болградському районі Одеської області оголосила тендер на закупівлю міжміського автобуса. На транспорт планують витратити понад 6 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, Василівська сільська рада Болградського району виділила 6 225 000 гривень зі свого бюджету на міжміський автобус.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Хто виграв тендер

Переможця торгів обрали 29 серпня. Ним стало ТОВ "Сучасні вантажівки". Компанія має надати траспортний засіб до 15 серпня, проте у документації не вказана ані марка, ані модель. 

Інші тендери в Одесі

В Одеській області планують реконструювати очисні споруди. Усі роботи у Болградському районі місцева влада оцінила у 156 мільйонів гривень.

У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів. 

В Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.

Нагадаємо, міська влада планує закупити для одеських муніципалів флотилію моторних човнів. Всього мерія виділила з бюджетних коштів понад 28 мільйонів гривень.

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