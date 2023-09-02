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Тендеры впечатляют: громада на Одесчине планирует купить автобус более чем за 6 миллионов

2 сентября 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Громада на Одесщине планирует купить автобус более чем за 6 миллионов
Междугородний автобус. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Громада в Болградском районе Одесской области объявила тендер на закупку междугороднего автобуса. На транспорт планируют потратить более 6 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, Васильевский сельсовет Болградского района выделил 6 225 000 гривен из своего бюджета на междугородний автобус.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Кто выиграл тендер

Победителя торгов выбрали 29 августа. Им стало ООО "Современные грузовики". Компания должна предоставить транспортное средство до 15 августа, однако в документации не указана ни марка, ни модель.

Другие тендеры в Одессе

В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.

В Приморском районе Одессы планируется построить новый водопровод за 400 миллионов.

В Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.

Напомним, городские власти планируют закупить для одесских муниципалов флотилию моторных лодок. Всего мэрия выделила из бюджетных средств более 28 миллионов гривен.

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