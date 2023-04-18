Частина одеситів залишиться сьогодні без світла

Енергетик перевіряє стан електромереж на лініях: Facebook ДТЕК

Сьогодні, 18 квітня, деякі мешканці Одеси залишаться без світла через ремонтні роботи на електромережах. Слід завчасно потурбуватися про портативні джерела енергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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За якими адресами не буде світла

Південний РЕМ:

Компасний пров., 1А, 1Б;1А,

Літературна, 8,

Фонтанська дорога, 71Г, 71Д

Роботи планують закінчити до 19:00

Північний РЕМ:

4-а Вулиця,

Агрономічна,

Агрономічний пров.,

Біляївська,

Кільовий пров.,

Кільцева,

Котляревського,

Кругова,

Круговий пров.,

Крушельницького,

Крушельницькой пров.,

Людмили Гінзбург пров.,

Мастерскій пров.,

Миколи Міхновського,

Мічурина,

Молодіжна,

Новий пров.,

Оранжерейний пров.,

Петра Колнишевського пров.,

Промислова,

Савранська,

Тарутинська,

Хутірська,

Цебриковська,

Шахтинский пров.,

Шебелінський пров.,

Роботи планують закінчити до 17:00

1-6 Садові вулиці,

1-й Керченський пров.,

2-а Лінія на житловому масиві,

3-й Керченський пров.,

Велика Садова,

Державина пров.,

Державіна,

Дніпровська,

Добровольського просп.,

Донецька,

Капітана Кузнецова,

Керченська,

Кишинівська,

Ломоносова,

Мала Садова,

Миколаївська дор.32б,

Молодогвардійська,

Південна дорога,

Ростовська.

Роботи планують закінчити до 18:00

Гладкова,

Льва Симиренка,

Республіканська,

Теплична.

Роботи планують закінчити до 19:00



Центральний РЕМ

Віце-адмірала Жукова пров., 2, 2/6, 4/23, 4,

Преображенська, 32.

Роботи планують закінчити до 21:00

Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.