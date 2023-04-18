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Ремонтні роботи у ДТЕК: хто з одеситів залишиться без світла

18 квітня 2023 12:30
- Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишиться сьогодні без світла
Енергетик перевіряє стан електромереж на лініях: Facebook ДТЕК
- Рвачова Анастасія

Сьогодні, 18 квітня, деякі мешканці Одеси залишаться без світла через ремонтні роботи на електромережах. Слід завчасно потурбуватися про портативні джерела енергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі. 

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За якими адресами не буде світла

Південний РЕМ:

  • Компасний пров., 1А, 1Б;1А,

  • Літературна, 8,

  • Фонтанська дорога, 71Г, 71Д

Роботи планують закінчити до 19:00

Північний РЕМ:

  • 4-а Вулиця,

  • Агрономічна,

  • Агрономічний пров.,

  • Біляївська,

  • Кільовий пров.,

  • Кільцева,

  • Котляревського,

  • Кругова,

  • Круговий пров.,

  • Крушельницького,

  • Крушельницькой пров.,

  • Людмили Гінзбург пров.,

  • Мастерскій пров.,

  • Миколи Міхновського,

  • Мічурина,

  • Молодіжна,

  • Новий пров.,

  • Оранжерейний пров.,

  • Петра Колнишевського пров.,

  • Промислова,

  • Савранська,

  • Тарутинська,

  • Хутірська,

  • Цебриковська,

  • Шахтинский пров.,

  • Шебелінський пров., 

Роботи планують закінчити до 17:00

  • 1-6 Садові вулиці,

  • 1-й Керченський пров.,

  • 2-а Лінія на житловому масиві,

  • 3-й Керченський пров.,

  • Велика Садова,

  • Державина пров.,

  • Державіна,

  • Дніпровська,

  • Добровольського просп.,

  • Донецька,

  • Капітана Кузнецова,

  • Керченська,

  • Кишинівська,

  • Ломоносова,

  • Мала Садова,

  • Миколаївська дор.32б,

  • Молодогвардійська,

  • Південна дорога,

  • Ростовська.

Роботи планують закінчити до 18:00

  • Гладкова,

  • Льва Симиренка,

  • Республіканська,

  • Теплична.

Роботи планують закінчити до 19:00


Центральний РЕМ

  • Віце-адмірала Жукова пров., 2, 2/6, 4/23, 4,

  • Преображенська, 32.

Роботи планують закінчити до 21:00

Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва. 

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