Часть одесситов останется сегодня без света

Ремонтные работы в ДТЭК: кто из одесситов останется без света
Сегодня, 18 апреля, некоторые жители Одессы останутся без света из-за ремонтных работ на электросетях. Следует заблаговременно позаботиться о портативных источниках энергии.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.
По каким адресам не будет света
Южный РЭС:
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Компасный пер., 1А, 1Б;
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Литературная, 8,
-
Фонтанская дорога, 71Г, 71Д
Работы планируют закончить к 19:00
Северный РЭС:
-
4-я Улица,
-
Агрономическая,
-
Агрономический пер.,
-
Беляевская,
-
Килевой пер.,
-
Кольцевая,
-
Котляревского,
-
Круговая,
-
Круговой пер.
-
Крушельницкого,
-
Крушельницкой пер.,
-
Людмилы Гинзбург пер.,
-
Мастерский пер.,
-
Николая Михновского,
-
Мичурина,
-
Молодежная,
-
Новый пер.,
-
Оранжерейный пер.
-
Петра Колнышевского пер.,
-
Промышленная,
-
Савранская,
-
Тарутинская,
-
Хуторская,
-
Цебриковская,
-
Шахтинский пер.,
-
Шебелинский пер.,
Работы планируют закончить к 17:00
-
1-6 Садовые улицы,
-
1-й Керченский пер.,
-
2-я Линия на жилом массиве,
-
3-й Керченский пер.,
-
Большая Садовая,
-
Государство пер.,
-
Державина,
-
Днепровская,
-
Добровольского просп.,
-
Донецкая,
-
Капитана Кузнецова,
-
Керченская,
-
Кишиневская,
-
Ломоносова,
-
Малая Садовая,
-
Николаевская дор.32б,
-
Молодогвардейская,
-
Южная дорога,
-
Ростовская.
Работы планируют закончить к 18:00
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Гладкова,
-
Льва Симиренко,
-
Республиканская,
-
Тепличная.
Работы планируют закончить к 19:00
Центральный РЭС
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Вице-адмирала Жукова пер., 2, 2/6, 4/23, 4,
-
Преображенская, 32
Работы планируют закончить к 21:00
Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.