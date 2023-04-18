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Ремонтные работы в ДТЭК: кто из одесситов останется без света

18 апреля 2023 12:30
- Рвачова Анастасия
Часть одесситов останется сегодня без света
Энергетик проверяет состояние электросетей на линиях: Facebook ДТЭК
- Рвачова Анастасия

Сегодня, 18 апреля, некоторые жители Одессы останутся без света из-за ремонтных работ на электросетях. Следует заблаговременно позаботиться о портативных источниках энергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

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По каким адресам не будет света

Южный РЭС:

  • Компасный пер., 1А, 1Б;

  • Литературная, 8,

  • Фонтанская дорога, 71Г, 71Д

Работы планируют закончить к 19:00

Северный РЭС:

  • 4-я Улица,

  • Агрономическая,

  • Агрономический пер.,

  • Беляевская,

  • Килевой пер.,

  • Кольцевая,

  • Котляревского,

  • Круговая,

  • Круговой пер.

  • Крушельницкого,

  • Крушельницкой пер.,

  • Людмилы Гинзбург пер.,

  • Мастерский пер.,

  • Николая Михновского,

  • Мичурина,

  • Молодежная,

  • Новый пер.,

  • Оранжерейный пер.

  • Петра Колнышевского пер.,

  • Промышленная,

  • Савранская,

  • Тарутинская,

  • Хуторская,

  • Цебриковская,

  • Шахтинский пер.,

  • Шебелинский пер.,

Работы планируют закончить к 17:00

  • 1-6 Садовые улицы,

  • 1-й Керченский пер.,

  • 2-я Линия на жилом массиве,

  • 3-й Керченский пер.,

  • Большая Садовая,

  • Государство пер.,

  • Державина,

  • Днепровская,

  • Добровольского просп.,

  • Донецкая,

  • Капитана Кузнецова,

  • Керченская,

  • Кишиневская,

  • Ломоносова,

  • Малая Садовая,

  • Николаевская дор.32б,

  • Молодогвардейская,

  • Южная дорога,

  • Ростовская.

Работы планируют закончить к 18:00

  • Гладкова,

  • Льва Симиренко,

  • Республиканская,

  • Тепличная.

Работы планируют закончить к 19:00


Центральный РЭС

  • Вице-адмирала Жукова пер., 2, 2/6, 4/23, 4,

  • Преображенская, 32

Работы планируют закончить к 21:00

Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.

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