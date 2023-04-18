Часть одесситов останется сегодня без света

Энергетик проверяет состояние электросетей на линиях: Facebook ДТЭК

Сегодня, 18 апреля, некоторые жители Одессы останутся без света из-за ремонтных работ на электросетях. Следует заблаговременно позаботиться о портативных источниках энергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

По каким адресам не будет света

Южный РЭС:

Компасный пер., 1А, 1Б;

Литературная, 8,

Фонтанская дорога, 71Г, 71Д

Работы планируют закончить к 19:00

Северный РЭС:

4-я Улица,

Агрономическая,

Агрономический пер.,

Беляевская,

Килевой пер.,

Кольцевая,

Котляревского,

Круговая,

Круговой пер.

Крушельницкого,

Крушельницкой пер.,

Людмилы Гинзбург пер.,

Мастерский пер.,

Николая Михновского,

Мичурина,

Молодежная,

Новый пер.,

Оранжерейный пер.

Петра Колнышевского пер.,

Промышленная,

Савранская,

Тарутинская,

Хуторская,

Цебриковская,

Шахтинский пер.,

Шебелинский пер.,

Работы планируют закончить к 17:00

1-6 Садовые улицы,

1-й Керченский пер.,

2-я Линия на жилом массиве,

3-й Керченский пер.,

Большая Садовая,

Государство пер.,

Державина,

Днепровская,

Добровольского просп.,

Донецкая,

Капитана Кузнецова,

Керченская,

Кишиневская,

Ломоносова,

Малая Садовая,

Николаевская дор.32б,

Молодогвардейская,

Южная дорога,

Ростовская.

Работы планируют закончить к 18:00

Гладкова,

Льва Симиренко,

Республиканская,

Тепличная.

Работы планируют закончить к 19:00



Центральный РЭС

Вице-адмирала Жукова пер., 2, 2/6, 4/23, 4,

Преображенская, 32

Работы планируют закончить к 21:00

Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.