РФ двічі за добу вдарила ракетами по Одещині: фото наслідків

Рятувальник гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська протягом вечора 16 липня та ранку 17 липня завдали нових ракетних ударів по Одещині. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів, ще одинадцять людей отримали поранення. Пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий садок, станція технічного обслуговування, церква та автомобілі. Правоохоронці документують наслідки чергових ударів по цивільній інфраструктурі.

Журналісти Новини.LIVЕ побували на одному із місць ударів та зафільмували наслідки атаки.

Ранкова атака

Вранці 17 липня російські війська завдали ракетного удару по Одеському району. За попередньою інформацією, постраждали двоє чоловіків віком 44 і 60 років.

Рятувальник гасить палаюче авто. Фото: ДСНС Одещини

Унаслідок атаки була зруйнована будівля станції технічного обслуговування. Після влучання спалахнула пожежа, яка також охопила припарковані поруч автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували займання. До ліквідації наслідків залучили 18 рятувальників та п'ять одиниць техніки.

Згорілі машини. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 04:53. О 05:07 Повітряні сили ЗСУ повідомили про крилату авіаційну ракету, що летіла у напрямку Одеси або Чорноморська, а вже о 05:09 закликали жителів Одеси негайно пройти в укриття.

Надзвичайник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Перший вибух пролунав о 05:11. О 05:18 військові знову попередили про ще одну крилату авіаційну ракету, яка рухалася на Одесу. Відбій повітряної тривоги оголосили о 05:33.

Машини у вогні. Фото: ДСНС Одещини

Вечірній удар по Одесі

Увечері 16 липня російські війська атакували Одесу ракетами, вдаривши по об'єктах цивільної інфраструктури. Пошкоджень зазнали дитячий садок, два багатоквартирні будинки, триповерховий і п'ятиповерховий житлові будинки, будівля церкви, територія скверу та сім припаркованих автомобілів.

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

На місці загинули двоє людей — 61-річна жінка та 70-річний чоловік. Поранення отримали дев'ятеро людей, серед них двоє дітей — хлопчики віком 9 і 13 років. Також постраждали троє жінок віком від 22 до 41 року та четверо чоловіків віком від 19 до 60 років. У важкому стані в лікарні залишаються дві жінки віком 22 і 41 рік.

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

Комунальники обрізають дерева. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про вечірню атаку

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 21:55. Уже за хвилину Повітряні сили ЗСУ повідомили про реактивний безпілотник, який рухався з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. О 22:11 сигнал тривоги поширили на всю область через загрозу ударних безпілотників. Згодом військові попередили про швидкісну ціль, що летіла на Одещину, а ще через кілька хвилин — про ракету, яка прямувала на Одесу.

Уламки скла. Фото: Новини.LIVE

Після цього в місті пролунали вибухи. О 22:21 начальник Одеської ОВА повідомив про роботу сил протиповітряної оборони. О 22:26 Повітряні сили знову попередили про безпілотники, які рухалися з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморська та Лиманки. Відбій повітряної тривоги оголосили о 22:53.

Комунальники ліквідовують наслідки. Фото: Новини.LIVE

Люди усувають наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVЕ, Росія продовжує атакувати Одесу та область безпілотниками різного типу й ракетами. Під ударами регулярно опиняється цивільна інфраструктура. Вранці 16 липня окупанти знову завдали удару по обласному центру. Внаслідок атаки є пошкодження.

Також Новини.LIVЕ писали, що унаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено територію одного з підприємств. Удар зруйнував будівлі авторемонтних майстерень, господарську споруду та бензовоз. Також пошкоджені 11 вантажних автомобілів і один легковик. Після влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.