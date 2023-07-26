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РФ готує флот та авіацію для блокування чорноморського коридору

26 липня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ готує флот та авіацію для блокування чорноморського коридору
Військові кораблі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після виходу Росії з зернової ініціативи, її збройні сили активно готуються до можливого блокування районів Чорного моря. Згідно з інформацією Медіацентру з питань оборони, вони зосереджуються на навчаннях надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту з метою виявлення та знищення кораблів.

Про це повідомляє Military Media Center. 

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"Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України. При цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків", — йдеться в повідомленні. 

Блокада Чорного моря

Чорноморський флот Росії готується до можливої повної морської блокади України. Кораблі РФ змінили свою дислокацію. 

Тим часом вільна демократична партія Німеччини (ВДП), яка є частиною коаліції, висунула ідею військового захисту кораблів з українським зерном у Чорному морі. Проте, виявляється, що сама Німеччина не може взяти участь у такому захисті, оскільки її військово-морський флот знаходиться в обмеженому стані.

Зазначимо, щоб "зернова угода" продовжилася без ризиків продовольчої кризи у світі, яку намагається зробити Росія, балкери зі збіжжям повинні охоронятися військово-морськими силами. Зокрема, у цьому мають взяти участь країни НАТО.

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