РФ готовит флот и авиацию для блокирования черноморского коридора
После выхода России по зерновой инициативе, ее вооруженные силы активно готовятся к возможной блокировке районов Черного моря. Согласно информации Медиацентра по обороне, они сосредотачиваются на учениях надводных сил и морской авиации Черноморского флота с целью обнаружения и уничтожения кораблей.
Об этом сообщает Military Media Center.
"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, направляющихся в порты Украины и из Украины. При этом они продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности Армянского и Перекопского направлений", — говорится в сообщении.
Блокада Черного моря
Черноморский флот России готовится к возможной полной морской блокаде Украины. Корабли РФ сменили свою дислокацию.
Между тем, свободная демократическая партия Германии (ВДП), которая является частью коалиции, выдвинула идею военной защиты кораблей с украинским зерном в Черном море. Однако, оказывается, сама Германия не может принять участие в такой защите, поскольку ее военно-морской флот находится в ограниченном состоянии.
Отметим, чтобы "зерновое соглашение" продлилось без рисков продовольственного кризиса в мире, который пытается сделать Россия, балкеры с зерном должны охраняться военно-морскими силами. В частности, в этом должны участвовать страны НАТО.