РФ не готова на повну використовувати ракету "Циркон" для обстрілів, — Братчук

Тестовий запуск ракети "Циркон". Фото: росЗМІ

Росія створює додаткові ракетні загрози для України, випробовуючи під час обстрілів нове озброєння. Так, ворог вдарив по столиці протикорабельною ракетою типу "Циркон", яка ще знаходиться на стадії тестування.

Про це Новини.LIVE повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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"Це перш за все протикорабельна ракета. Я думаю, що це були експериментальні пуски, не дивлячись на те, що російська пропаганда стверджує, що ракета готова до виконання бойових завдань", — сказав речник УДА.

"Циркон" — не технологічний прорив РФ

Також Братчук зазначив, що цей вид озброєння не є принципово новим для окупантів, адже вона зібрана з модифікованих компонентів інших ракет, зокрема "Оніксів".

"Це гібрид різних ракет, які є у Росії. Насамперед — "Онікси" та балістика, тому що їх важко знищити", — додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, до дня другої річниці повномасштабного вторгнення, РФ може готувати масований обстріл України. Але це може бути на кілька днів пізніше, аналізуючи тактику ворогу.

Також ми писали, що від початку 2024 року ворог двічі використовував "Калібри" під час масованих обстрілів території України. Обидва рази було випущено три ракети, що може свідчити про певні проблеми з їхнім запуском.