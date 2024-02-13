РФ не готова полностью использовать ракету "Циркон" для обстрелов, — Братчук

Тестовый запуск ракеты "Циркон". Фото: росСМИ

Россия создает дополнительные ракетные угрозы для Украины, испытывая при обстреле новое вооружение. Так, враг ударил по столице противокорабельной ракетой типа "Циркон", еще находящейся на стадии тестирования.

Об этом Новини.LIVE сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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"Это, прежде всего, противокорабельная ракета. Я думаю, что это были экспериментальные пуски, несмотря на то, что российская пропаганда утверждает, что ракета готова к выполнению боевых задач", — сказал спикер УДА.

"Циркон" — не технологический прорыв РФ

Также Братчук отметил, что этот вид вооружения не принципиально новый для оккупантов, ведь она собрана из модифицированных компонентов других ракет, в частности "Ониксов".

"Это гибрид различных ракет, которые есть в России. В первую очередь — "Ониксы" и баллистика, потому что их трудно уничтожить", — добавил Сергей Братчук.

Напомним, ко дню второй годовщины полномасштабного вторжения РФ может готовить массированный обстрел Украины. Но это может быть на несколько дней позже, анализируя тактику противника.

Также мы писали, что с начала 2024 враг дважды использовал "Калибры" во время массированных обстрелов территории Украины. Оба раза были выпущены три ракеты, что может свидетельствовать об определенных проблемах с их запуском.