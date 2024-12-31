Наслідки ракетного удару по Одещині 31 грудня 2024 року

РФ обстріляла агрофірму на Одещині — є травмований
Удень у вівторок, 31 грудня, росіяни атакували Білгород-Дністровський район Одеської області крилатою ракетою. Унаслідок обстрілу травмувався чоловік.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки обстрілу Одеської 31 грудня
Руйнувань через ворожу атаку зазнала адміністративна будівля агрофірми. Постраждав 29-річний чоловік. Наразі потерпілому надають допомогу в лікарні. Він перебуває у стані середньому ступеню тяжкості.
Правоохоронці задокументували черговий злочин росіян проти цивільного населення Одеської області.
Нагадаємо, удень 31 грудня в Одеській області під час повітряної тривоги, яка тривала з 15:01 до 15:18, пролунали вибухи. Перед цим Повітряні Сили повідомляли про швидкісну ціль.
Також ми повідомляли, що вранці 31 грудня прогриміли вибухи в Одесі. Військові закликали всіх, хто перебуває в місті бути в укриттях.
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