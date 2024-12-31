Наслідки ракетного удару по Одещині 31 грудня 2024 року

Ракета в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Удень у вівторок, 31 грудня, росіяни атакували Білгород-Дністровський район Одеської області крилатою ракетою. Унаслідок обстрілу травмувався чоловік.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Скриншот повідомлення начальника Одеської ОВА Олега Кіпера

Наслідки обстрілу Одеської 31 грудня

Руйнувань через ворожу атаку зазнала адміністративна будівля агрофірми. Постраждав 29-річний чоловік. Наразі потерпілому надають допомогу в лікарні. Він перебуває у стані середньому ступеню тяжкості.

Правоохоронці задокументували черговий злочин росіян проти цивільного населення Одеської області.

Нагадаємо, удень 31 грудня в Одеській області під час повітряної тривоги, яка тривала з 15:01 до 15:18, пролунали вибухи. Перед цим Повітряні Сили повідомляли про швидкісну ціль.

Також ми повідомляли, що вранці 31 грудня прогриміли вибухи в Одесі. Військові закликали всіх, хто перебуває в місті бути в укриттях.