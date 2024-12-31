Последствия ракетного удара по Одесской области 31 декабря 2024 года

Ракета в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Днем во вторник, 31 декабря, россияне атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области крылатой ракетой. В результате обстрела травмировался мужчина.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Скриншот сообщения начальника Одесской ОВА Олега Кипера

Последствия обстрела Одесской 31 декабря

Разрушениям из-за вражеской атаки подверглось административное здание агрофирмы. Пострадал 29-летний мужчина. Пострадавшему оказывают помощь в больнице. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители задокументировали очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Напомним, днем 31 декабря в Одесской области во время воздушной тревоги, которая длилась с 15:01 до 15:18, раздались взрывы. Перед этим Воздушные Силы сообщали о скоростной цели.

Также мы сообщали, что утром 31 декабря прогремели взрывы в Одессе. Военные призвали всех, кто находится в городе, быть в укрытиях.