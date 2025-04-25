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РФ перехопила ініціативу щодо застосування БпЛА на півдні України

25 квітня 2025 14:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Дрони допомогли ЗСУ змінити хід війни, проте армія РФ швидко адаптувалась — Хлань
Запуск дрона. Фото ілюстративне: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Безпілотники змінили хід війни та допомогли ЗСУ відбити чимало ворожих атак. Однак ворог адаптується і дуже швидко вчиться, тому сьогодні через застосування Росією бойових дронів херсонці не почувають себе у безпеці.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі Ранок.LIVE.

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Безпілотники на війні

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань впевнений, що безпілотники кардинально змінили тактику боїв. Саме за допомогою БпЛА українські сили контролювали ситуацію в районі Олешок і змушували окупантів постійно ховатися у забудовах. Однак ворог швидко адаптувався і перехопив ініціативу у сфері застосування бойових дронів.

"Через рік можна сказати що перевага в них. І вони вже більше контролюють саме безпілотниками Херсон і кошмарять херсонців. Люди не можуть почуватися в безпеці — ні в магазині, ні в лікарні, ні на вулиці. Найстрашніше — це відчуття, що ти не знаєш, де буде наступний вибух", — каже Сергій Хлань.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Молдову планують захистити від падіння дронів. А також про загрозу для Одещини від кораблів РФ.

Одеса Херсон Новини Одеси дрони війна в Україні
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