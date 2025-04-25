Дроны помогли ВСУ изменить ход войны, однако армия РФ быстро адаптировалась - Хлань

Запуск дрона. Фото иллюстративное: скриншот

Беспилотники изменили ход войны и помогли ВСУ отбить немало вражеских атак. Однако враг адаптируется и очень быстро учится, поэтому сегодня из-за применения Россией боевых дронов херсонцы не чувствуют себя в безопасности.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире Ранок.LIVE.

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Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань уверен, что беспилотники кардинально изменили тактику боев. Именно с помощью БпЛА украинские силы контролировали ситуацию в районе Олешек и заставляли оккупантов постоянно прятаться в застройках. Однако враг быстро адаптировался и перехватил инициативу в сфере применения боевых дронов.

"Через год можно сказать, что преимущество у них. И они уже больше контролируют именно беспилотниками Херсон и кошмарят херсонцев. Люди не могут чувствовать себя в безопасности — ни в магазине, ни в больнице, ни на улице. Самое страшное — это ощущение, что ты не знаешь, где будет следующий взрыв",— говорит Сергей Хлань.

Напомним, недавно мы писали о том, как Молдову планируют защитить от падения дронов. А также об угрозе для Одесской области от кораблей РФ.