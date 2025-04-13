Україна і Росія сядуть за стіл переговорів у Туреччині: ЗМІ

РФ та Україна зустрінуться щодо безпеки в Чорному морі — ЗМІ
ЗМІ заявляють, що переговори між Україною та Росією щодо безпеки судноплавства в Чорному морі відбудуться 15–16 квітня в Анкарі за посередництва Туреччини. Сторони планують обговорити безпечний прохід цивільних суден та уникнення морських інцидентів.
Про це у неділю, 13 квітня, повідомляє Cnn Türk.
Переговори щодо безпеки у Чорному морі
"Джерела в Міноборони повідомили, що 15-16 квітня російські та українські офіційні особи зустрінуться в командуванні ВМС в Анкарі щодо безпеки Чорного моря", — заявили турецькі журналісти.
Зазначимо, що наразі немає офіційного підтвердження цієї інформації, також достеменно невідомо, чи будуть там взагалі представники України та Росії.
Нагадаємо, 13 квітня у Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного російського ракетоносія. Також ми писали, що в акваторії Чорного моря поблизу Миколаївської та Одеської областей зафіксовано активність ворожих розвідувальн их безпілотників.
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