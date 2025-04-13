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РФ и Украина встретятся по безопасности в Черном море — СМИ

13 апреля 2025 14:37
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Украина и Россия сядут за стол переговоров в Турции: СМИ
Украинский военный охраняет гражданские суда в Черном море. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

СМИ заявляют, что переговоры между Украиной и Россией по безопасности судоходства в Черном море состоятся 15-16 апреля в Анкаре при посредничестве Турции. Стороны планируют обсудить безопасный проход гражданских судов и избежание морских инцидентов.

Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщает Cnn Türk.

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"Источники в Минобороны сообщили, что 15-16 апреля российские и украинские официальные лица встретятся в командовании ВМС в Анкаре по безопасности Черного моря", — заявили турецкие журналисты.

Отметим, что пока нет официального подтверждения этой информации, также неизвестно, будут ли там вообще представители Украины и России.

Напомним, 13 апреля в Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного российского ракетоносителя. Также мы писали, что в акватории Черного моря вблизи Николаевской и Одесской областей зафиксирована активность вражеских разведывательных беспилотников.

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