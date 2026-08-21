РФ вдарила по пункту пропуску на Одещині: рух зупинено

Наслідки обстрілу КПП на Одещині. Фото: ДПСУ

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У ніч проти 21 серпня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено міжнародний пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Наразі рух людей і транспорту через нього припинено, автомобілі перенаправляють до інших пунктів пропуску.

Про наслідки атаки повідомили у Державній прикордонній службі України та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Пошкоджена інфраструктура міжнародного пункту пропуску "Табаки" після нічної атаки російських безпілотників. Фото: Одеська ОВА

Удар по пункту пропуску "Табаки"

За даними прикордонників, російські війська атакували дронами Болградський та Ізмаїльський райони. Внаслідок влучань пошкоджені будівлі та конструкції міжнародного пункту пропуску "Табаки". Олег Кіпер уточнив, що руйнувань зазнали й адміністративні будівлі митного посту.

"Цієї ночі ворог вчергове атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок масованого удару пошкоджено міжнародний пункт пропуску", — повідомив Олег Кіпер.

Після влучань на території пункту пропуску виникли пожежі. Їх локалізовували рятувальники ДСНС, а інші служби розпочали ліквідацію наслідків атаки.

Уламки безпілотника серед зруйнованих конструкцій після російської атаки. Фото: ДПСУ

Перетнути кордон зараз не можна

Через пошкодження роботу пункту пропуску призупинили. Рух автомобілів та людей через "Табаки" наразі не здійснюється. Українська сторона поінформувала про ситуацію молдовських прикордонників. Транспорт, який мав перетинати українсько-молдовський кордон через цей пункт, перенаправляють на інші КПП. У ДПСУ просять враховувати обмеження під час планування поїздок до Молдови. Інформації про терміни відновлення роботи "Табаки" наразі немає.

Дрони впали у Молдові

Російські дрони під час атаки підійшли впритул до кордону з Молдовою. За даними молдовського МВС, близько 00:35 прикордонники почули характерний звук "Шахедів" і побачили кілька вибухів на українській території в районі пункту пропуску "Табаки". Безпілотники впали приблизно за 300 метрів від державного кордону.

Через близькість ударів до молдовської території влада країни посилила заходи безпеки у південній прикордонній зоні. МВС Молдови повідомило про вжиття передбачених законодавством процедурних заходів. Підрозділи Прикордонної поліції в регіоні, зокрема у Чишмікіої, Копчаку та Джурджулештах, були оповіщені та мобілізовані. Станом на ранок на території Молдови поблизу кордону уламків безпілотників чи інших небезпечних предметів не виявили.

Новини.LIVE писали, що у ніч на 20 серпня під атакою на Одещині також був один із контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Молдовою. Після цього обстрілу у кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням. Внаслідок обстрілу загорілися причепи вантажівок із продуктами. Крім того, падіння ударних дронів зафіксували і в сусідній Молдові та Румунії, а також під обстрілом був контрольно-пропускний пункт на кордоні. Пізніше, вдень, росіяни атакували й околиці Одеси. Російський ударний безпілотник пошкодив ресторан. Уламки після вибуху полетіли в людей, які в цей час перебували біля закладу. Четверо цивільних отримали поранення, усіх доправили до лікарні.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що в Одеській області ухвалили рішення змінити обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту. Відтепер вона не буде діяти для всіх видів транспорту. Йдеться про ділянку від київської траси через об’їзну дорогу Одеси в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією.