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РФ вивела кораблі у Чорному морі — небезпека для Одещини

13 грудня 2024 10:18
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Стан кораблів РФ у Чорному морі: чи є загроза ударів "Калібр"
Кораблі РФ у морі. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Чорному морі чергують три російські кораблі, оснащені ракетами "Калібр". Ймовірно, вони були використані під час ранкової атаки на Україну. Адже за інформацією моніторингових каналів, удари були нанесені з району базування Чорноморського флота окупантів.

Про це у п'ятницю, 13 грудня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Інформація щодо кількості кораблів у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у морях

  • Чорне море: зафіксовано три ворожих кораблі, які є носіями "Калібрів" загальним залпом 24 ракети. Поки немає інформації, скільки з них було використано.
  • Азовське море: ворожі кораблі наразі відсутні.
  • Середземне море: перебуває сім російських кораблів, які можуть здійснити залп у 41 "Калібр".

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, ми писали про те, які наслідки для російського флоту має втрата військової бази у Сирії. Також ми розповідали, куди поділися загородження біля Кримського мосту.

Одеса війна Чорне море Одеська область загроза кораблів ракетоносій

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