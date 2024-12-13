Стан кораблів РФ у Чорному морі: чи є загроза ударів "Калібр"

Кораблі РФ у морі. Фото: росЗМІ

У Чорному морі чергують три російські кораблі, оснащені ракетами "Калібр". Ймовірно, вони були використані під час ранкової атаки на Україну. Адже за інформацією моніторингових каналів, удари були нанесені з району базування Чорноморського флота окупантів.

Про це у п'ятницю, 13 грудня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у морях

Чорне море: зафіксовано три ворожих кораблі, які є носіями "Калібрів" загальним залпом 24 ракети. Поки немає інформації, скільки з них було використано.

Азовське море: ворожі кораблі наразі відсутні.

Середземне море: перебуває сім російських кораблів, які можуть здійснити залп у 41 "Калібр".

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

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