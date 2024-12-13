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РФ вывела корабли в Черном море — опасность для Одесчины

13 декабря 2024 10:18
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Состояние кораблей РФ в Черном море: есть ли угроза ударов "Калибр"
Корабли РФ в море. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Черном море дежурят три российских корабля, оснащенных ракетами "Калибр". По всей вероятности, они были использованы во время утренней атаки на Украину. Ведь, по информации мониторинговых каналов, удары были нанесены из района базирования Черноморского флота оккупантов.

Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве кораблей в морях.
Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в морях

  • Черное море: зафиксировано три вражеских корабля, являющихся носителями "Калибров" общим залпом 24 ракеты. Пока нет информации, сколько из них было использовано.
  • Азовское море: вражеские корабли пока отсутствуют.
  • Средиземное море: находится семь российских кораблей, которые могут совершить залп в 41 "Калибр".

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, мы писали о том, каковы последствия для российского флота потеря военной базы в Сирии. Также мы рассказывали, куда подевались заграждения у Крымского моста.

Одесса война Черное море Одесская область угроза кораблей ракетоноситель

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