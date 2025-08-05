Росія знову вивела 5 ракетоносіїв із "Калібрами" у Чорне море

Кораблі РФ у морі. Фото ілюстративне: pexels

Протягом всього дня Росія поступово збільшує кількість військових кораблів у Чорному морі. Наразі в акваторію виведено вже 5 суден ЗС РФ із ракетами "Калібр".

Про це повідомляють моніторингові канали.

Реклама

Читайте також:

Ракетоносії у морі

Сьогодні у Чорному морі була зафіксована активність двох російських ракетоносіїв сумарним залпом до 12 ракет. Після декількох годин в акваторії стало ще на один військовий корабель РФ більше.

Наразі біля узбережжя Одещини помічено вже 5 російських ракетоносіїв загальним залпом до 36 "Калібрів".

Повідомлення про носії ракет. Фото: скріншот посту каналу "Карта повітряних тривог"

Загроза від "Калібрів"

Крилаті ракети "Калібр", які Росія використовує для ударів по Україні, становлять серйозну загрозу. Вони можуть запускатися з кораблів і підводних човнів у Чорному морі та мають велику дальність ураження, що дозволяє їм досягати цілей на значній відстані від місця запуску. Їхня низька висота польоту ускладнює перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Крім того, "Калібри" можуть бути споряджені касетними боєприпасами, що збільшує площу ураження.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому російські ракетоносії не виходили у Чорне море. А також про те, що РФ втрачає перевагу у повітрі.