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Главная Одесса РФ выводит все больше кораблей в море — угроза для Одесчины

РФ выводит все больше кораблей в море — угроза для Одесчины

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 13:30
Россия снова вывела 5 ракетоносителей с "Калибрами" в Черное море
Корабли РФ в море. Фото иллюстративное: pexels

В течение всего дня Россия постепенно увеличивает количество военных кораблей в Черном море. Сейчас в акваторию выведено уже 5 суден ВС РФ с ракетами "Калибр".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Ракетоносители в море

Сегодня в Черном море была зафиксирована активность двух российских ракетоносителей суммарным залпом до 12 ракет. После нескольких часов в акватории стало еще на один военный корабль РФ больше.

Сейчас у побережья Одесской области замечено уже 5 российских ракетоносителей общим залпом до 36 "Калибров".

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Сообщение о носителях ракет. Фото: скриншот поста канала "Карта воздушных тревог"

Угроза от "Калибров"

Крылатые ракеты "Калибр", которые Россия использует для ударов по Украине, представляют серьезную угрозу. Они могут запускаться с кораблей и подводных лодок в Черном море и имеют большую дальность поражения, что позволяет им достигать целей на значительном расстоянии от места запуска. Их низкая высота полета затрудняет перехват средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, "Калибры" могут быть снаряжены кассетными боеприпасами, что увеличивает площадь поражения.

Напомним, недавно мы писали о том, почему российские ракетоносители не выходили в Черное море. А также о том, что РФ теряет преимущество в воздухе.

Одесса Черное море Новости Одессы война в Украине угроза кораблей
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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