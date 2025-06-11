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Головна Одеса РФ влаштувала атаку фейків на громадян Румунії — саміт в Одесі

РФ влаштувала атаку фейків на громадян Румунії — саміт в Одесі

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Дата публікації: 11 червня 2025 20:46
Росія влаштувала атаку фейків на румунів - президент Нікушор Дан в Одесі
Нікушор Дан. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Кампанія з дезінформації

Росія влаштувала масштабну кампанію з дезінформації серед громадян Румунії. Пропагандисти РФ поширювали фейкові новини про те, що чоловіків будуть примусово відправляти воювати в Україну.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан під час саміту "Україна — південно-східна Європа" в Одесі.

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Кампанія з дезінформації

Росія влаштувала кампанію з дезінформації в Румунії, яка поширюється досить швидко в TikTok та інших соціальних мережах. Також серед румунів, які живуть за кордоном. Мова йде про фейки про неминучий призов чоловіків, які будуть відправлені воювати в Україні. Президент Нікушор Дан вважає, що країни повинні переймати одна одної досвід у боротьбі із такими інформаційними атаками.

"Це чітка дезінформація. Інші типи інформації — це тонка межа між дезінформацією і свободою слова. Я вважаю, що це досить нова тема для кожного з нас. І я думаю, що ми повинні вчитися один у одного, як реагувати за короткий проміжок часу і як реагувати, коли обсяги дезінформації настільки великі", — сказав президент Румунії Нікушор Дан.

Додамо, президент Румунії Нікушор Дан сьогодні відвідав Україну вперше.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, з якою метою президент Румунії Нікушор Дан вперше відвідав Україну. А також про міст, який з'єднає Одещину та Ісакчу.

Одеса Румунія фейки Новини Одеси Росія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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