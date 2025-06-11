Росія влаштувала атаку фейків на румунів - президент Нікушор Дан в Одесі

Нікушор Дан. Фото: Новини.LIVE

Росія влаштувала масштабну кампанію з дезінформації серед громадян Румунії. Пропагандисти РФ поширювали фейкові новини про те, що чоловіків будуть примусово відправляти воювати в Україну.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан під час саміту "Україна — південно-східна Європа" в Одесі.

Реклама

Читайте також:

Кампанія з дезінформації

Росія влаштувала кампанію з дезінформації в Румунії, яка поширюється досить швидко в TikTok та інших соціальних мережах. Також серед румунів, які живуть за кордоном. Мова йде про фейки про неминучий призов чоловіків, які будуть відправлені воювати в Україні. Президент Нікушор Дан вважає, що країни повинні переймати одна одної досвід у боротьбі із такими інформаційними атаками.

"Це чітка дезінформація. Інші типи інформації — це тонка межа між дезінформацією і свободою слова. Я вважаю, що це досить нова тема для кожного з нас. І я думаю, що ми повинні вчитися один у одного, як реагувати за короткий проміжок часу і як реагувати, коли обсяги дезінформації настільки великі", — сказав президент Румунії Нікушор Дан.

Додамо, президент Румунії Нікушор Дан сьогодні відвідав Україну вперше.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, з якою метою президент Румунії Нікушор Дан вперше відвідав Україну. А також про міст, який з'єднає Одещину та Ісакчу.