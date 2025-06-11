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Главная Одесса РФ устроила атаку фейков на граждан Румынии — саммит в Одессе

РФ устроила атаку фейков на граждан Румынии — саммит в Одессе

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 20:46
Россия устроила атаку фейков на румын - президент Никушор Дан в Одессе
Никушор Дан. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Кампания по дезинформации

Россия устроила масштабную кампанию по дезинформации среди граждан Румынии. Пропагандисты РФ распространяли фейковые новости о том, что мужчин будут принудительно отправлять воевать в Украину.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан во время саммита "Украина — юго-восточная Европа" в Одессе.

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Кампания по дезинформации

Россия устроила кампанию по дезинформации в Румынии, которая распространяется достаточно быстро в TikTok и других социальных сетях. Также среди румын, которые живут за рубежом. Речь идет о фейках о неизбежном призыве мужчин, которые будут отправлены воевать в Украину. Президент  Никушор Дан считает, что страны должны перенимать друг друга опыт в борьбе с такими информационными атаками.

"Это четкая дезинформация. Другие типы информации - это тонкая грань между дезинформацией и свободой слова. Я считаю, что это достаточно новая тема для каждого из нас. И я думаю, что мы должны учиться друг у друга, как реагировать за короткий промежуток времени и как реагировать, когда объемы дезинформации настолько велики",— сказал президент Румынии Никушор Дан.

Добавим, президент Румынии Никушор Дан сегодня посетил Украину впервые.

Напомним, недавно мы писали о том, с какой целью президент Румынии Никушор Дан впервые посетил Украину. А также о мосте, который соединит Одесскую область и Исакчу.

Одесса Румыния фейки Новости Одессы Россия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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