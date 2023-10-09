РФ за допомогою морських мін може атакувати цивільні судна

Корабель біля морської міни. Фото: Ukraine World News

У Британській розвідці вважають, що Росія може використовувати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти випустили у море понад 400 протикорабельних мін.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Ми довіряємо нашим партнерам і адекватно бачимо, що мінна загроза у Чорному морі є, вона зберігається ще від початку повномасштабного вторгнення. Враховуючи шторми та діяльність мореплавців, понад 70% мін вже могли бути зірвані з кріплень і вільно дрейфувати", — сказала Гуменюк.

Атаки Зміїного

За словами військової, скидання КАБів на територію Зміїного також впливає на підсилення мінної загрози.

"КАБи розривають і можуть викликати реакцію у морської міни. Таким чином вони (росіяни. — Ред.) намагаються тиснути на цивільне мореплавство, заважаючи роботі гуманітарного коридору", — зазначила речниця "Півдня".

Фальшиві звинувачення України

Також Гуменюк наголосила, що росіяни умисно можуть розповсюджувати інформацію про те, що Україна замінувала море, щоб сповільнити їхній рух.

"Для замінування моря вони (росіяни. — Ред.) використовували міни, які були захоплені під час анексії Криму, на яких було українське маркування. Таким чином ворог намагається перенести відповідальність на Сили оборони України, начебто Україна мінувала море та підходи до портів. І такі випадки вже були", — додала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, у Чорному морі упродовж лише цього року виявлено понад 30 мін різного виду і різного ступеня загрози. Росія замінувала економічну зону та територіальне море України ще на початку повномасштабного вторгнення.