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РФ с помощью морских мин может атаковать гражданские суда, — Гуменюк

9 октября 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ с помощью морских мин может атаковать гражданские суда
Корабль около морской мины. Фото: Ukraine World News
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В британской разведке считают, что Россия может использовать морские мины для поражения гражданских судов в Черном море. С начала полномасштабного вторжения оккупанты выпустили в море более 400 противокорабельных мин.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Мы доверяем нашим партнерам и адекватно видим, что минная угроза в Черном море есть, она сохраняется еще с начала полномасштабного вторжения. Учитывая штормы и деятельность мореплавателей, более 70% мин уже могли быть сорваны с крепей и свободно дрейфовать", — сказала Гуменюк.

Атаки Змеиного

По словам военной, сброс КАБов на территорию Змеиного также влияет на усиление минной угрозы.

"КАБы разрывают и могут вызвать реакцию у морской мины. Таким образом они (россияне. — Ред. ) пытаются давить на гражданское мореходство, мешая работе гуманитарного коридора", — отметила спикер "Юга".

Фальшивые обвинения Украины

Также Гуменюк подчеркнула, что россияне намеренно могут распространять информацию о том, что Украина заминировала море, чтобы замедлить их движение.

"Для заминирования моря они (россияне. — Ред. ) использовали мины, которые были захвачены во время аннексии Крыма, на которых была украинская маркировка. Таким образом, враг пытается перенести ответственность на Силы обороны Украины, словно Украина миновала море и подходы к портам. И такие случаи уже были", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, в Черном море в течение всего этого года обнаружено более 30 мин разного вида и разной степени угрозы. Россия заминировала экономическую зону и территориальное море Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

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