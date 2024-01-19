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РФ зменшила свою присутність у морях — скільки кораблів на чергуванні

19 січня 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ зменшила свою присутність у морях — скільки кораблів на чергуванні
Російський корабель на чергуванні. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 19 січня у Чорному морі погіршилася погода, через що ворог вимушений був завести кораблі до пунктів базування. Крім того, чергування зменшилося й в Азовському та Середземному морях. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі перебувають 1 патрульний корабель;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — 1 корабель.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 8 суден, 1 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 18 суден, 7 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що у Чорне море вийшов російський "Буян-М". За його словами, він є ракетоносієм. 

Також ми писали, що у Криму на дно пішов сторожовий корабель росіян "Тарантул". Це сталося неподалік від Севастополя після ймовірної атаки українських БпЛА. 

Додамо, так звана влада Криму оголосила про збій в електропостачанні деяких районів півострова внаслідок несправності на Балаклавській теплоелектростанції. За їхніми словами, вже розпочалися роботи з відновлення електропостачання.

Одеса
ВМС
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
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