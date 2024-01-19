РФ зменшила свою присутність у морях — скільки кораблів на чергуванні

Російський корабель на чергуванні. Фото: росЗМІ

Станом на 19 січня у Чорному морі погіршилася погода, через що ворог вимушений був завести кораблі до пунктів базування. Крім того, чергування зменшилося й в Азовському та Середземному морях.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебувають 1 патрульний корабель;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 1 корабель.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 8 суден, 1 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 18 суден, 7 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що у Чорне море вийшов російський "Буян-М". За його словами, він є ракетоносієм.

Також ми писали, що у Криму на дно пішов сторожовий корабель росіян "Тарантул". Це сталося неподалік від Севастополя після ймовірної атаки українських БпЛА.

Додамо, так звана влада Криму оголосила про збій в електропостачанні деяких районів півострова внаслідок несправності на Балаклавській теплоелектростанції. За їхніми словами, вже розпочалися роботи з відновлення електропостачання.