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РФ уменьшила свое присутствие в морях — сколько кораблей на дежурстве

19 января 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ уменьшила свое присутствие в морях — сколько кораблей на дежурстве
Российский корабль на дежурстве. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На 19 января в Черном море ухудшилась погода, из-за чего враг вынужден был завести корабли в пункты базирования. Кроме того, дежурство уменьшилось и в Азовском и Средиземном морях.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море находится 1 патрульный корабль;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 1 корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — 8 судно, 1 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 18 судно, 7 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что в Черное море вышел российский "Буян-М". По его словам, он является ракетоносителем.

Также мы писали, что в Крыму ко дну пошел сторожевой корабль россиян "Тарантул". Это произошло недалеко от Севастополя после вероятной атаки украинских БпЛА.

Добавим, так называемые власти Крыма объявили о сбое в электроснабжении некоторых районов полуострова в результате неисправности на Балаклавской теплоэлектростанции. По их словам, уже начались работы по возобновлению электроснабжения.

Одесса
ВМС
Черное море
корабль
Одесская область
Азовское море
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