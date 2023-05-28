Випускники Військово-морського ліцею отримали свідоцтва

Випускники Військово-морського ліцею. Фото: Арміяinform

У Військово-морському ліцеї імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного пройшов 13 випуск ліцеїстів. 100 вихованців закладу здобули повну загальну середню освіту.

Про це повідомляє Військово-морський ліцей.

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Це тринадцятий за рахунком випуск, і цього разу свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти разом із нагрудними знаками ліцеїстів отримали близько 100 вихованців закладу.

Майже 80 % випускників виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів сектору безпеки та оборони України. Третина з них — до інституту Військово-Морських Сил. Надалі стати військовими вирішили й 16 із 19 дівчат, які проходили навчання у ліцеї.

"З такою цілеспрямованою, патріотично налаштованою молоддю, як ви, у нашої країни є велике майбутнє. І дуже знаковим є те, що більшість з вас обрали професію військового у такі буремні й тривожні часи. Це, безперечно, заслуговує на особливу повагу. Але водночас хочу побажати всім вам, щоб ваша офіцерська служба розпочиналася вже у мирній країні, після нашої перемоги, і щоб ви цей мир берегли та охороняли", — звернувся до ліцеїстів командувач підготовки Командування ВМС Дмитро Коваленко.

Нагадаємо, у рамках відзначення Дня морської піхоти України в Одесі відбулась церемонія підняття прапора. В рамках урочистостей всі учасники заходу згадали хвилиною мовчання загиблих морпіхів, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави.