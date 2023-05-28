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Ряды защитников Родины пополнятся новыми выпускниками

28 мая 2023 16:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Выпускники Военно-морского лицея получили свидетельства
Выпускники военно-морского лицея. Фото: Армияinform
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Военно-морском лицее имени вицеадмирала Владимира Бескоровайного прошел 13 выпуск лицеистов. 100 воспитанников заведения получили полное среднее образование.

Об этом сообщает Военно-морской лицей.

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Это тринадцатый по счету выпуск, и на этот раз свидетельство о получении полного общего среднего образования вместе с нагрудными знаками лицеистов получили около 100 воспитанников заведения.

Почти 80% выпускников изъявили желание поступать в высшие учебные заведения сектора безопасности и обороны Украины. Треть из них — в институт Военно-Морских Сил. В дальнейшем стать военными решили и 16 из 19 девушек, которые проходили обучение в лицее.

"С такой целенаправленной, патриотически настроенной молодежью, как вы, у нашей страны есть большое будущее. И очень знаковым является то, что большинство из вас избрали профессию военного в такие бурные и тревожные времена. Это, безусловно, заслуживает особого уважения. Хочу пожелать всем вам, чтобы ваша офицерская служба начиналась уже в мирной стране, после нашей победы, и чтобы вы этот мир берегли и охраняли",— обратился к лицеистам командующий подготовкой Командования ВМС Дмитрий Коваленко.

Напомним, в рамках Дня морской пехоты Украины в Одессе состоялась церемония поднятия флага. В рамках торжества все участники мероприятия вспомнили минутой молчания погибших морпехов, отдавших свою жизнь в борьбе за независимость нашего государства.

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