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Рясний дощ та значні затори — рух до кордонів трасою Одеса-Рені ускладнено

12 жовтня 2024 17:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні з Молдовою та Румунією сьогодні, 12 жовтня
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Увечері 12 жовтня на трасі Одеса-Рені спостерігаються затори в напрямку до кордону з Молдовою та Румунією. Проте на деяких ділянках та прикордонних пунктах пропуску є уповільнення руху, через складні погодні умови, тому мандрівникам за кордон варто поспішити з подорожжю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільше скупчення транспорту спостерігається в Авангарді, Великому Дальнику, поблизу села Маяки та перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Черга на останній ділянці становить понад декілька кілометрів, рух значно уповільнений.

Рясний дощ та значні затори — на трасі Одеса-Рені ускладнено рух - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.

КПП Старокозаче
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла та у самій Орлівці. Там черга на КПП сягає понад кілометр.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Водночас правоохоронці радять водіям зважати на погодні умови під час руху та бути уважними за кермом:

  • користуватися ременями безпеки;
  • використовувати спеціальні засоби для розмов без допомоги рук, аби не відволікатися на телефонні дзвінки;
  • дотримуватися безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів;
  • не перевищувати швидкість;
  • рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
  • в сильний дощ зупинятися та перечікувати негоду. Під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Нагадаємо, через сильний дощ на трасі Одеса-Рені знесло вантажівку з дороги поблизу Татарбунар. 

Ми повідомляли, що з 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Запрацює нова біометрична система EES (Entry/Exit System), яка замінить штампи у паспорті.

Одеса Одеська область затори Одеська ОДА Новини Одеси черги на кордоні

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