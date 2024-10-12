Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией сегодня, 12 октября

Обильный дождь и значительные пробки — движение к границам по трассе Одесса-Рени затруднено
Вечером 12 октября на трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. Однако на некоторых участках и пограничных пунктах пропуска есть замедление движения из-за сложных погодных условий, поэтому путешественникам за границу следует поспешить с путешествием.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса-Рени
Наибольшее скопление транспорта наблюдается в Авангарде, Большом Дальнике, вблизи села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на последнем участке составляет более нескольких километров, движение значительно замедлено.
Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.
Пробки в Орловку
Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила и в Орловке. Там очередь на КПП достигает более километра.
На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация иная: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.
В то же время правоохранители советуют водителям учитывать погодные условия во время движения и быть внимательными за рулем:
- пользоваться ремнями безопасности;
- использовать специальные средства для бесед без помощи рук, чтобы не отвлекаться на телефонные звонки;
- соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;
- не превышать скорость;
- двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
- в сильный дождь останавливаться и пережидать непогоду. При остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию.
Напомним, из-за сильного дождя на трассе Одесса-Рени снесло грузовик с дороги вблизи Татарбунар.
Мы сообщали, что с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Заработает новая биометрическая система EES (Entry/Exit System), заменяющая штампы в паспорте.
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