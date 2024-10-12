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Через негоду на трасі Одеса — Рені перевернулась вантажівка

12 жовтня 2024 14:10
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ізмаїльські нацгвардійці врятували вантажівку під час негоди на Одещині
Вантажівка перевернулась на трасі Одеса — Рені. Фото: facebook/NGU3058
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вранці 12 жовтня на трасі Одеса — Рені через сильний дощ знесло вантажівку з дороги поблизу Татарбунар. Водієві надали допомогу бійці Національної гвардії України із військової частини 3058 Південного ОТО.

Про це у суботу, 12 жовтня, повідомили на офіційній сторінці бригади в Facebook.

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За їхньою інформацією, вантажівку знесло з дороги через слизьке покриття і вона опинилася на узбіччі. Гвардійці за допомогою військової важкої техніки та приладдя змогли перевернути машину, дістати її з окопу та поставити у правильне положення.

"Бійці Національної гвардії України завжди дбають про інтереси, безпеку, збереження життя та здоров’я громадян!" — додали в бригаді. 

Адреси травмпунктів в Одесі

  • Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;
  • Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);
  • Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;
  • Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
  • КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.

Екстрені контакти Одеси

  • Пожежна: 101.
  • Поліція: 102.
  • Швидка: 103.

Негода в Одесі

Нагадаємо, через погіршення погодних умов в Одесі чергують аварійні бригади.

Також ми писали, що в Одесі на сьогодні оголосили штормове попередження. Одеситів закликають максимально обмежити перебування на вулиці, а також не залишати машини під деревами та лініями електропередач. 

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