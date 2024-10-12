Ізмаїльські нацгвардійці врятували вантажівку під час негоди на Одещині

Через негоду на трасі Одеса — Рені перевернулась вантажівка
Вранці 12 жовтня на трасі Одеса — Рені через сильний дощ знесло вантажівку з дороги поблизу Татарбунар. Водієві надали допомогу бійці Національної гвардії України із військової частини 3058 Південного ОТО.
Про це у суботу, 12 жовтня, повідомили на офіційній сторінці бригади в Facebook.
ДТП на трасі Одеса — Рені
За їхньою інформацією, вантажівку знесло з дороги через слизьке покриття і вона опинилася на узбіччі. Гвардійці за допомогою військової важкої техніки та приладдя змогли перевернути машину, дістати її з окопу та поставити у правильне положення.
"Бійці Національної гвардії України завжди дбають про інтереси, безпеку, збереження життя та здоров’я громадян!" — додали в бригаді.
Адреси травмпунктів в Одесі
- Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;
- Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);
- Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;
- Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
- КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.
Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.
Екстрені контакти Одеси
- Пожежна: 101.
- Поліція: 102.
- Швидка: 103.
Негода в Одесі
Нагадаємо, через погіршення погодних умов в Одесі чергують аварійні бригади.
Також ми писали, що в Одесі на сьогодні оголосили штормове попередження. Одеситів закликають максимально обмежити перебування на вулиці, а також не залишати машини під деревами та лініями електропередач.
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