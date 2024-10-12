Измаильские нацгвардейцы спасли грузовик во время непогоды в Одесской области

Грузовик перевернулся на трассе Одесса — Рени. Фото: facebook/NGU3058

Утром 12 октября на трассе Одесса-Рени из-за сильного дождя снесло грузовик с дороги вблизи Татарбунар. Водителю оказали помощь бойцы Национальной гвардии Украины из воинской части 3058 Южного ОТО.

Об этом в субботу, 12 октября, сообщили на официальной странице бригады в Facebook.

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По их информации, грузовик снесло с дороги из-за скользкого покрытия и он оказался на обочине. Гвардейцы с помощью военной тяжелой техники и принадлежностей смогли перевернуть машину и достать ее из окопа и поставить грузовик в правильное положение.

"Бойцы Национальной гвардии Украины всегда заботятся об интересах, безопасности, сохранении жизни и здоровье граждан!" — добавили в бригаде.

Адреса травмпунктов в Одессе

Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);

Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.

Экстренные контакты Одессы

Пожарная: 101.

Полиция: 102.

Скорая: 103.

Непогода в Одессе

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Одессе дежурят аварийные бригады.

Также мы писали, что в Одессе сегодня объявили штормовое предупреждение. Одессы призывают максимально ограничить пребывание на улице, а также не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач.