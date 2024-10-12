Погіршення погоди в Одесі

Комунальник очищує ливнівку. Фото: ОМР

Через погіршення погодних умов в Одесі чергують аварійні бригади. Мешканців міста закликають обмежити переміщення та дотримуватися заходів безпеки.

Про це у суботу, 12 жовтня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Допис Одеської міськради. Фото: скриншот

Негода в Одесі

За інформацією мерії, наразі 28 одиниць техніки та 217 співробітників комунального підприємства "Міські дороги" забезпечують реагування на надзвичайні ситуації в Одесі. Одеситів і гостей просять бути обережними та максимально обмежити переміщення, особливо для літніх людей, дітей та вагітних жінок. Мешканців просять не залишати автомобілі під деревами та лініями електропередач. Також рекомендується обережно пересуватися під деревами, оскільки можливе падіння гілок і електрокабелів.

Працівники КП "Міські дороги" очищують проїжджу частину. Фото: ОМР

Комунальник прибирає листя. Фото: ОМР

Мінна небезпека

Через шторм у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Травмпункти в Одесі

Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово, без вихідних та надають пацієнтам з травмами всю необхідну медичну допомогу.

Також у травмпунктах за показаннями проводиться екстрена вакцинація від сказу при укусах тварин.

Адреси травмпунктів в Одесі:

Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);

Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.

Нагадаємо, на дні Чорного моря стався землетрус.

Також ми писали, що через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла.