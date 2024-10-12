Ухудшение погоды в Одессе

Коммунальщик очищает ливневку. Фото: ОГС

В связи с ухудшением погодных условий в Одессе дежурят аварийные бригады. Жителей города призывают ограничить перемещение и соблюдать меры безопасности.

Об этом в субботу, 12 октября, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Непогода в Одессе

По информации мэрии, 28 единиц техники и 217 сотрудников коммунального предприятия "Городские дороги" обеспечивают реагирование на чрезвычайные ситуации в Одессе. Одесситов и гостей просят быть осторожными и максимально ограничить перемещение, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Жителей просят не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач. Также рекомендуется осторожно передвигаться под деревьями, поскольку возможно падение веток и электрокабелей.

Работники КП "Городские дороги" очищают проезжую часть. Фото: ОГС

Коммунальщик убирает листья. Фото: ОГС

Минная опасность

В связи со штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Травмпункты в Одессе

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно, без выходных и оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь.

Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Адреса травмпунктов в Одессе:

Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);

Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.

Напомним, на дне Черного моря произошло землетрясение.

Также мы писали, что из-за ремонтных работ ДТЭК тысячи одесситов остались без света.