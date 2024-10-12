Ухудшение погоды в Одессе

Непогода в Одессе — в городе работают аварийные бригады
В связи с ухудшением погодных условий в Одессе дежурят аварийные бригады. Жителей города призывают ограничить перемещение и соблюдать меры безопасности.
Об этом в субботу, 12 октября, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.
Непогода в Одессе
По информации мэрии, 28 единиц техники и 217 сотрудников коммунального предприятия "Городские дороги" обеспечивают реагирование на чрезвычайные ситуации в Одессе. Одесситов и гостей просят быть осторожными и максимально ограничить перемещение, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Жителей просят не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач. Также рекомендуется осторожно передвигаться под деревьями, поскольку возможно падение веток и электрокабелей.
Минная опасность
В связи со штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.
Травмпункты в Одессе
Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно, без выходных и оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь.
Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.
Адреса травмпунктов в Одессе:
- Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;
- Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);
- Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;
- Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
- КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.
Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.
Напомним, на дне Черного моря произошло землетрясение.
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