Генерал Марченко йде з ЗСУ — причина

Генерал Дмитро Марченко у лікарні. Фото: Facebook

Генерал Дмитро Марченко звільняється зі служби. Наразі він перебуває у лікарні. Військовий став відомим завдяки обороні Миколаєва.

Про це повідомив у Facebook сам Дмитро Марченко.

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"Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним", — написав він.

Також генерал Дмитро Марченко заявив, що займатиметься громадською діяльністю й засновує власний благодійний фонд.

Чим відомий генерал Марченко

У перші дні повномасштабного вторгнення Дмитро Марченко керував обороною Миколаєва й зумів зупинити російські війська. Згодом він займався організацією взаємодії ЗСУ з місцевою владою, а також координував дії партизанів на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, штаб Сил безпілотних систем очолить колишній одеський комбриг. Також ми повідомляли, що ексначальник Одеського ТЦК очолив фронтову бригаду.