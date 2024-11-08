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Спаситель Николаева — генерал Марченко уходит из армии

8 ноября 2024 15:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Генерал Марченко уходит из ВСУ — причина
Генерал Дмитрий Марченко в больнице. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Генерал Дмитрий Марченко увольняется со службы. В настоящее время он находится в больнице. Военный стал известен благодаря обороне Николаева.

Об этом сообщил в Facebook сам Дмитрий Марченко.

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"Никакие испытания врага, ни одно давление не заставили меня остановиться в непоколебимой борьбе за Украину. Поэтому увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение. Ведь даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать напрасным", — написал он. 

Также генерал Дмитрий Марченко заявил, что будет заниматься общественной деятельностью и учреждает собственный благотворительный фонд.

Чем известен генерал Марченко

В первые дни полномасштабного вторжения Дмитрий Марченко руководил обороной Николаева и смог остановить российские войска. Впоследствии он занимался организацией взаимодействия ВСУ с местными властями, а также координировал действия партизан на временно оккупированной территории.

Напомним, штаб Сил беспилотных систем возглавит бывший одесский комбриг. Также мы сообщали, что экс-начальник Одесского ТЦК возглавил фронтовую бригаду.

Одесса Николаев война Николаевская область ВСУ

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