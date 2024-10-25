Колишній командир одеської бригади очолив штаб Сил безпілотних систем

Новий начальник штабу Сил безпілотних систем полковник Олексій Халабуда. Фото: Facebook

Новим начальником штабу командування Сил безпілотних систем ЗСУ став полковник Олексій Халабуда. Раніше він очолював Одеську 28-у бригаду.

Про це у коментарі виданню "Українська правда" повідомило Міністерство оборони України.

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Що відомо про нового начальника штабу

Олексій Халабуда закінчив Академію сухопутних військ. За участь в АТО у 2015 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Після початку повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Київщини, був начальником штабу 72-ї бригади ім. Чорних запорожців. Потім воював на східному і південному напрямках.

Що зі старим начальником

У Мінобороні повідомили, що попереднього начальника штабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого перевели у резерв, адже його подальше перебування на посаді "є неможливим".

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли про російський паспорт Романа Гладкого і про те, що він перетинав прикордонні пункти РФ, коли служив у командуванні українських ВМС.

Також ми повідомляли, що в одеській бригаді ТрО змінився командир.