Бывший командир одесской бригады возглавил штаб Сил беспилотных систем

Новый начальник штаба сил беспилотных систем полковник Алексей Халабуда. Фото: Facebook

Новым начальником штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ стал полковник Алексей Халабуда. Ранее он возглавлял Одесскую 28-ю бригаду.

Об этом в комментарии изданию "Украинская правда" сообщило Министерство обороны Украины.

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Что известно о новом начальнике штаба

Алексей Халабуда окончил Академию сухопутных войск. За участие в АТО в 2015 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. После начала полномасштабного вторжения участвовал в обороне Киевщины, являлся начальником штаба 72-й бригады им. Черных запорожцев. Затем воевал на восточном и южном направлениях.

Что со старым начальником

В Минобороны сообщили, что предыдущего начальника штаба Сил беспилотных систем Романа Гладкого перевели в резерв, так как его дальнейшее пребывание в должности "невозможно".

Напомним, СМИ сообщали о российском паспорте Романе Гладком и о том, что он пересекал пограничные пункты РФ, когда служил в командовании украинских ВМС.

Также мы сообщали, что в одесской бригаде ТРО изменился командир.