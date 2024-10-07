Колишній начальник Одеського ТЦК очолив бригаду Чорних Запорожців

Полковник Олександр Охріменко. Фото: Армія.Інформ

Новим командиром 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка боронила Вугледар, став полковник Олександр Охріменко. Раніше він був начальником Одеського ТЦК, замінивши на цій посаді скандального Євгена Борисова.

Про це повідомили на офіційній сторінці бригади.

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"Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко. Нові цілі, завдання, мета і набуття спроможностей. Противнику легко не буде", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Олександра Охріменка

Олександр Охріменко народився на Вінниччині, навчався в Одеському інституті сухопутних військ і Національному університеті оборони України ім. І. Черняховського. Починаючи з 2014 року, брав участь у бойових діях проти російських окупантів. Після початку повномасштабного вторгнення командував 14-ю окремою механізованою бригадою ім. князя Романа Великого у боях на Житомирщині, Миколаївщині, Харківщині та Донбасі.

У липні 2023 року Олександра Охріменка призначили начальником Одеського обласного ТЦК. На цій посаді він замінив скандального Євгена Борисова. Нагадаємо, останнього звільнили після поширення інформації про купівлю його родичами елітної нерухомості в Іспанії.

У липні 2024 року Олександра Охрименка звільнили з обійманої посади та призначили начальником відділу однієї з військових частин.

Нагадаємо, начальник одеського ТЦК Юрій Пуйко розповів про свою зарплату.

Також він розкрив подробиці найгучніших скандалів за участі працівників ТЦК.