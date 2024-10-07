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Экс-начальник Одесского ТЦК возглавил фронтовую бригаду — подробности

7 октября 2024 13:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Бывший начальник Одесского ТЦК возглавил бригаду Черных Запорожцев
Полковник Александр Охрименко. Фото: Армия.Інформ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Новым командиром 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, защищавшей Угледар, стал полковник Александр Охрименко. Ранее он был начальником Одесского ТЦК, заменив на этом посту скандального Евгения Борисова.

Об этом сообщили на официальной странице бригады.

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"Далее Черных Запорожцев будет вести в бой полковник Александр Охрименко. Новые цели, задачи и обретение способностей. Противнику легко не будет", — говорится в сообщении.

Что известно об Александре Охрименко

Александр Охрименко родился в Винницкой области, учился в Одесском институте сухопутных войск и Национальном университете обороны Украины им. И. Черняховского. Начиная с 2014 года, участвовал в боевых действиях против российских оккупантов. После начала полномасштабного вторжения командовал 14-й отдельной механизированной бригадой им. князя Романа Великого в боях в Житомирской, Николаевской, Харьковской областях и на Донбассе.

В июле 2023 года Александр Охрименко был назначен начальником Одесского областного ТЦК. В этой должности он заменил скандального Евгения Борисова. Напомним, последнего уволили после распространения информации о покупке его родственниками элитной недвижимости в Испании.

В июле 2024 года Александра Охрименко уволили с занимаемой должности и назначили начальником отдела одной из воинских частей.

Напомним, начальник одесского ТЦК Юрий Пуйко рассказал о своей зарплате.

Также он раскрыл подробности самых громких скандалов с участием работников ТЦК.

Одесса война назначение военные Новости Одессы ТЦК и СП

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