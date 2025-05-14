День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Голокосту - одесити поклали квіти

Молодик покладає квіти. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні — День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сотні містян прийшли до пам'ятника жертвам Голокосту у Прохорівському сквері, аби покласти квіти на честь відважних людей, які ризикували своїм життям заради інших.

Про те, як проходила акція пам'яті, повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Дитинство у гетто

На честь праведників народів світу — людей, які рятували євреїв від Голокосту, у Прохорівському сквері висаджені берези. Під ними — таблички з іменами цих сміливих українців. Саме тут кожен рік одесити згадують тих, хто ризикував своїм життям, аби жили інші.

Юрій Дмитрович Парфенов у дитинстві був в'язнем одеського гетто. Його матір вбили, коли йому не було і двох років, а батько був ув'язнений за те, що переховував у себе єврейську родину. Чоловік впевнений: головне у скрутні часи — допомагати іншим людям.

"Мій батько у 42-му році врятував єврейську сім'ю. Я після війни бачив цих людей. Але батька здала їхня родичка, і він отримав 5 років каторжних робіт. А матір мою розстріляли. Офіцер окупаційної влади відтягнув мене маленького від неї та застрелив її. Після цього нас з братом відправили у гетто на Слобідку", — каже Юрій Дмитрович.

Юрій Дмитрович, колишній в'язень гетто. Фото: Новини.LIVE

Юрій Дмитрович покладає квіти. Фото: Новини.LIVE

Люди з квітами. Фото: Новини.LIVE

Звірства нацистів не забути

Надія багато чула про жахи Голокосту від своєї матері, яка одного разу врятувала дівчинку з розстрільної ями. Жінка каже: звірства нацистів під час війни ніколи не можна забувати.

"Моя матір під час війни врятувала дівчинку з розстрільної ями. Вона проходила поблизу та почула стогін, після чого витягнула цю дівчинку, в якої вбили всю родину з 12 осіб. Їй було близько 10 років. Вона забрала її до себе, її доводилося ховати. Мати дала їй ім'я своєї племінниці, яка загинула. Під цим іменем вона й жила в Одесі", — каже Надія.

Надія згадує матір. Фото: Новини.LIVE

Квіти на пам'ятнику. Фото: Новини.LIVE

Люди з гвоздиками. Фото: Новини.LIVE

Праведники народів світу

Сім'ю Тетяни Павлівни Голокост, на щастя, не зачіпив. Однак жінка все одно не стримала сліз співчуття до людей, які були вбиті нацистами у Другу Світову, та до одеситів, які їм намагалися допомагати, наражаючи себе на небезпеку.

"Ці люди ризикували своїм життям та життям своїх близьких. Але вони допомагали та рятували інших. Зараз також йде війна, а коли настане мир, ми будемо шанувати пам'ять наших сучасників, які, на жаль, лежать зараз у сирій землі", — каже Тетяна Павлівна.

Тетяна Павлівна. Фото: Новини.LIVE

Вшанування пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Молодь доєдналася. Фото: Новини.LIVE

Додамо, за даними ізраїльського національного меморіалу Катастрофи і героїзму "Яд Вашем", в Україні проживало 2 673 людей, які переховували в себе євреїв під час Голокосту. Вони удостоєні звання Праведників народів світу.

Пам'ятник жертвам Голокосту. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про акцію "Зупинись.9:00" в Одесі. А також про мітинг родичів військових.