День памяти украинцев спасавших евреев во время Холокоста - одесситы возложили цветы

Молодой человек возлагает цветы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня — День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Сотни горожан пришли к памятнику жертвам Холокоста в Прохоровском сквере, чтобы возложить цветы в честь отважных людей, которые рисковали своей жизнью ради других.

О том как проходила акция памяти сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Детство в гетто

В честь праведников народов мира — людей, которые спасали евреев от Холокоста, в Прохоровском сквере высажены березы. Под ними — таблички с именами этих смелых украинцев. Именно здесь каждый год одесситы вспоминают тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы жили другие.

Юрий Дмитриевич Парфенов в детстве был узником одесского гетто. Его мать убили когда ему не было и двух лет, а отец был арестован за то, что прятал у себя еврейскую семью. Мужчина уверен: главное в трудные времена — помогать другим людям.

"Мой отец в 42-м году спас еврейскую семью. Я после войны видел этих людей. Но отца сдала их родственница и он получил 5 лет каторжных работ. А мать мою расстреляли. Офицер оккупационной власти оттянул меня маленького от нее и застрелил ее. После этого нас с братом отправили в гетто на Слободку",— говорит Юрий Дмитриевич.

Юрий Дмитриевич, бывший узник гетто. Фото: Новини.LIVE

Юрий Дмитриевич возлагает цветы. Фото: Новини.LIVE

Люди с цветами. Фото: Новини.LIVE

Зверства нацистов не забыть

Надежда много слышала об ужасах Холокоста от своей матери, которая однажды спасла девочку из расстрельной ямы. Женщина говорит: зверства нацистов во время войны никогда нельзя забывать.

"Моя мать во время войны спасла девочку из расстрельной ямы. Она проходила поблизости и услышала стон, после чего вытащила эту девочку, у которой убили всю семью из 12 человек. Ей было около 10 лет. Она забрала ее к себе, ее приходилось прятать. Мать дала ей имя своей племянницы, которая погибла. Под этим именем она и жила в Одессе", — говорит Надежда.

Надежда, вспоминает мать. Фото: Новини.LIVE

Цветы на памятнике. Фото: Новини.LIVE

Люди с гвоздиками. Фото: Новини.LIVE

Праведники народов мира

Семью Татьяны Павловны Холокост, к счастью, не затронул. Однако женщина все равно не сдержала слез сочувствия к людям, которые были убиты нацистами во Вторую Мировую и к одесситам, которые им пытались помогать, подвергая себя опасности.

"Эти люди рисковали своей жизнью и жизнью своих близких Но они помогали и спасали других. Сейчас также идет война, а когда наступит мир мы будем чтить память наших современников, которые, к сожалению, лежат сейчас в сырой земле", — говорит Татьяна Павловна.

Татьяна Павловна. Фото: Новини.LIVE

Чествование памяти. Фото: Новини.LIVE

Молодежь присоединилась. Фото: Новини.LIVE

Добавим, по данным израильского национального мемориала Катастрофы и героизма "Яд Вашем", в Украине проживало 2673 человека, которые укрывали у себя евреев во время Холокоста. Они удостоены звания Праведников народов мира.

Памятник жертвам Холокоста. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали об акции "Остановись.9:00" в Одессе. А также о митинге родственников военных.