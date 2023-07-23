В Одесі продовжують розбирати наслідки ракетних ударів

Один зі страшних днів Одеси: наслідки обстрілу у фото
Сьогодні вночі окупанти завдали чергового ракетного удару мирному, сплячому місту. У наслідку майже 20 випущених ракет є сотні руйнувань в історичному центрі Одеси, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО.
Журналісти Новини.LIVE на власні очі побачили жахаючі наслідки чергової ворожої атаки
Зазначимо, що збитки, які Росія завдала православній святині, досі не встановлені. На місці тривають рятувальні роботи.
Нагадаємо, цієї ночі Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М". Це вже п'ята страшна ніч для міста за останній тиждень.