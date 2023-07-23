В Одесі продовжують розбирати наслідки ракетних ударів

Містяни розбирають уламки у дворі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі окупанти завдали чергового ракетного удару мирному, сплячому місту. У наслідку майже 20 випущених ракет є сотні руйнувань в історичному центрі Одеси, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО.

Журналісти Новини.LIVE на власні очі побачили жахаючі наслідки чергової ворожої атаки

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Зазначимо, що збитки, які Росія завдала православній святині, досі не встановлені. На місці тривають рятувальні роботи.

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Нагадаємо, цієї ночі Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М". Це вже п'ята страшна ніч для міста за останній тиждень.