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Один зі страшних днів Одеси: наслідки обстрілу у фото

23 липня 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі продовжують розбирати наслідки ракетних ударів
Містяни розбирають уламки у дворі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні вночі окупанти завдали чергового ракетного удару мирному, сплячому місту. У наслідку майже 20 випущених ракет є сотні руйнувань в історичному центрі Одеси, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО.

 Журналісти Новини.LIVE на власні очі побачили жахаючі наслідки чергової ворожої атаки 

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Розбиті ікони у храмі. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що збитки, які Росія завдала православній святині, досі не встановлені. На місці тривають рятувальні роботи. 

Розбиті вибуховою хвилею вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE
Дівчина стоїть біля великої вирви. Фото: Новини.LIVE
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Нагадаємо, цієї ночі Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М". Це вже п'ята страшна ніч для міста за останній тиждень.

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