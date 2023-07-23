В Одессе продолжают разбирать последствия ракетных ударов

Горожане разбирают обломки во дворе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ночью оккупанты нанесли очередной ракетный удар мирному, спящему городу. В результате почти 20 выпущенных ракет сотни разрушений в историческом центре Одессы, которое является культурным наследием ЮНЕСКО.

Журналисты Новини.LIVE собственными глазами увидели ужасающие последствия очередной вражеской атаки

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Отметим, что ущерб, который Россия нанесла православной святыне, до сих пор не установлен. На месте продолжаются спасательные работы.

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Напомним, этой ночью Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М". Это уже пятая страшная ночь для города за последнюю неделю.