В Одессе продолжают разбирать последствия ракетных ударов

Один из страшных дней Одессы: последствия обстрела в фото
Сегодня ночью оккупанты нанесли очередной ракетный удар мирному, спящему городу. В результате почти 20 выпущенных ракет сотни разрушений в историческом центре Одессы, которое является культурным наследием ЮНЕСКО.
Журналисты Новини.LIVE собственными глазами увидели ужасающие последствия очередной вражеской атаки
Отметим, что ущерб, который Россия нанесла православной святыне, до сих пор не установлен. На месте продолжаются спасательные работы.
Напомним, этой ночью Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М". Это уже пятая страшная ночь для города за последнюю неделю.